Як змінилися ціни на нафту
У п'ятницю, 10 травня, нафта Brent подорожчала на 95 центів або 0,7%. Марка нафти торгується на рівні 84,47 долара за барель.
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Тоді як контракти на американську нафту WTI зросли в ціні на 65 центів або 0,8% до 79,91 долара за барель, згідно з даними Reuters. Обидва бренди нафти налаштовані на тижневий приріст.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 84 долари за барель (+ 0,14%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 79,46 долара за барель (+ 0,25%).
Які фактори впливають на ринок нафти
Нафта продовжує зростати в ціні. Дані з США та Китаю свідчать про збільшення попиту на сировину. Ці країни є найбільшими споживачами нафти у світі.
З іншої сторони, фактором впливу залишається ситуація на Близькому Сході. Постійна невизначеність щодо ситуації у Секторі Гази підтримує зростання цін на нафту.