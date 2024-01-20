Скільки коштує барель нафти

За тиждень нафта марки Brent зросла в ціні приблизно на 0,5%, тоді як сировина із США, яка відомо під брендом WTI, подорожчала на понад 1%. Зокрема, у п'ятницю, 19 січня, нафта Brent зафіксувала спад на рівні 54 центів. Вартість сировини зупинилася на рівні 78,56 долара за барель.

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Натомість ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали в ціні на 67 центів до 73,41 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,56 долара за барель (- 0,68%)

Контракти WTI торгуються за ціною 73,41 долара за барель (- 0,90%)

Що відбувається на ринку нафти

Еталоні бренди нафти завершили торги у п'ятницю із незначним падінням, проте зафіксували приріст за тиждень, оскільки рівень напруженості на Близькому Сході зростає. Водночас перебої у процесі видобування нафти переважили занепокоєння щодо стану як глобальної економіки, так і китайської.

Нагадаємо, що Китай – це найбільший імпортер нафти у світі. Для прикладу, у четвертому кварталі 2023 року зростання економіки Китаю було повільнішим, ніж прогнозували. На цьому тлі виникли сумніви щодо прогнозу, що попит на сировину сприятиме глобальному зростанню на ринку нафти у 2024 році.

З іншої сторони, обсяги видобування нафти у США суттєво впали, оскільки у третьому найбільшому штаті за цим показником – Північній Дакоті – відповідні потужності залишалися закритими через складні погодні умови, за даними Reuters.