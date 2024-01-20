Сколько стоит баррель нефти

За неделю нефть марки Brent выросла в цене примерно на 0,5%, тогда как сырье из США, известное под брендом WTI, подорожало более чем на 1%. В частности, в пятницу, 19 января, нефть Brent зафиксировала спад на уровне 54 центов. Стоимость сырья остановилась на уровне 78,56 доллара за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали в цене на 67 центов до 73,41 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 78,56 доллара за баррель (-0,68%)

Контракты WTI торгуются по цене 73,41 доллара за баррель (-0,90%)

Что происходит на рынке нефти

Эталонные бренды нефти завершили торги в пятницу с незначительным падением, однако зафиксировали прирост через неделю, поскольку уровень напряженности на Ближнем Востоке растет. В то же время перебои в процессе добычи нефти перевесили беспокойство о состоянии как глобальной экономики, так и китайской.

Напомним, что Китай – это самый крупный импортер нефти в мире. Например, в четвертом квартале 2023 года рост экономики Китая был медленнее, чем прогнозировали. На этом фоне возникли сомнения в прогнозе, что спрос на сырье будет способствовать глобальному росту на рынке нефти в 2024 году.

С другой стороны, объемы добычи нефти в США существенно упали, поскольку в третьем крупнейшем штате по этому показателю – Северной Дакоте – соответствующие мощности оставались закрытыми из-за сложных погодных условий, по данным Reuters.