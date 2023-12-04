Усе заради контролю: як Саудівська Аравія може сколихнути ринок нафти

Ринок нафти протягом кількох останніх тижнів перебуває у центрі особливої уваги. Одна з причин – очікували на рішення ОПЕК+ щодо обсягів видобування сировини. Проте зараз варто стежити за Саудівською Аравією.

Аналітик з Sankey Research вважає, що Саудівська Аравія може збільшити постачання нафти. Головна ціль, на думку експерта, – відновлення контролю за цінами на ринку.

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Саудівська Аравія може сколихнути ринок нафти

Напередодні завершилася зустріч держав-членів ОПЕК+, пообіцявши продовжити добровільне скорочення обсягів видобування нафти. Водночас вони не виступили з якимось серйозними зобов'язаннями. На фоні цього рішення, на ринку нафти зафіксували спад цін.

На момент створення цього матеріалу, вартість еталонних брендів нафти Brent та WTI коливається на рівніза барель відповідно, за даними Bloomberg . Ціни демонструють від'ємну динаміку.

За оцінками фахівця з Sankey Research, Саудівська Аравія має можливість збільшити добування ще на 2,5 мільйона барелів нафти на добу. Повідомляють, що схожу схему країна використала у 2014 році, знизивши ціни на нафту з пікових 110 доларів за барель до 50 доларів за барель. Завдяки цьому вдалося досягнути таких цілей:

Виробники із більшими витратами були вимушені вийти з ринку, оскільки не могли вийти на прибутковий рівень;

Відновлення контролю за цінами, зменшивши конкуренцію.

На сьогодні Саудівська Аравія, яка де-факто є лідером ОПЕК, наразі дотримується політики скорочення обсягів видобування нафти.