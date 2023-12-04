Аналітик з Sankey Research вважає, що Саудівська Аравія може збільшити постачання нафти. Головна ціль, на думку експерта, – відновлення контролю за цінами на ринку.
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Саудівська Аравія може сколихнути ринок нафти
Напередодні завершилася зустріч держав-членів ОПЕК+, пообіцявши продовжити добровільне скорочення обсягів видобування нафти. Водночас вони не виступили з якимось серйозними зобов'язаннями. На фоні цього рішення, на ринку нафти зафіксували спад цін.
За оцінками фахівця з Sankey Research, Саудівська Аравія має можливість збільшити добування ще на 2,5 мільйона барелів нафти на добу. Повідомляють, що схожу схему країна використала у 2014 році, знизивши ціни на нафту з пікових 110 доларів за барель до 50 доларів за барель. Завдяки цьому вдалося досягнути таких цілей:
- Виробники із більшими витратами були вимушені вийти з ринку, оскільки не могли вийти на прибутковий рівень;
- Відновлення контролю за цінами, зменшивши конкуренцію.
На сьогодні Саудівська Аравія, яка де-факто є лідером ОПЕК, наразі дотримується політики скорочення обсягів видобування нафти.