Аналитик из Sankey Research считает, что Саудовская Аравия может увеличить поставки нефти. Главная цель, по мнению эксперта, – восстановление контроля над ценами на рынке.
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Саудовская Аравия может всколыхнуть рынок нефти
Накануне завершилась встреча государств-членов ОПЕК+, пообещав продолжить добровольное сокращение объемов добычи нефти. В то же время они не выступили с какими-либо серьезными обязательствами. На фоне этого решения на рынке нефти зафиксировали спад цен.
По оценкам специалиста по Sankey Research, Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу еще на 2,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Сообщают, что схожую схему страна использовала в 2014 году, снизив цены на нефть с пиковых 110 долларов за баррель до 50 долларов за баррель. Благодаря этому удалось достичь следующих целей:
- Производители с большими затратами были вынуждены выйти из рынка, поскольку не могли выйти на прибыльный уровень;
- Восстановление контроля над ценами, уменьшив конкуренцию.
На сегодняшний день Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, в настоящее время придерживается политики сокращения объемов добычи нефти.