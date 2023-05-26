Останні зміни на ринку нафти

У четвер, 25 травня, ф'ючерси на нафту Brent подешевшала до 76,25 долара за барель. Сировина подешевшала на 2,10 долара або 2,7%.

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Марка нафти West Texas Intermediate, завершила минулий торговий день з ціною на рівні 71,83 долара за барель. Вартість чорного золота з США впала на 2,51 долара або 3,4%, інформує Reuters.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 76,10 долара за барель (- 2,88%);

за барель (- 2,88%); Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 71,85 долара за барель (- 3,35%).

Що впливає на динаміку цін

Загалом ціни на нафту впали під час останньої торгової сесії через заяву російського чиновника, який применшив перспективу подальшого скорочення обсягів видобування сировини країнами ОПЕК+. Зустріч нафтового картелю, де будуть обговорювати питання, запланована на наступний тиждень.

Важливо! До того ж останні публічні заяви представників з країн, які входять до ОПЕК+, були дуже суперечливими. Відтак через це складніше прогнозувати результати майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів обсяги постачання з країн ОПЕК+ та Канади стали меншими. Крім того, Міжнародне енергетичне агентство очікує, що попит буде випереджати пропозицію на 2 мільйони барелів на день у другій половині 2023 року. Експерти вважають, що 60% цього зростання припаде саме на Китай.