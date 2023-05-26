Последние изменения на рынке нефти

В четверг, 25 мая, фьючерсы на нефть Brent подешевели к 76,25 доллара за баррель. Сырье подешевело на 2,10 доллара или 2,7%.

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Марка нефти West Texas Intermediate завершила прошлый торговый день с ценой на уровне 71,83 доллара за баррель. Стоимость черного золота из США упала на 2,51 доллара или 3,4%, информирует Reuters.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 76,10 доллара за баррель (-2,88%);

за баррель (-2,88%); В то время как сырье бренда WTI торгуется на уровне 71,85 доллара за баррель (-3,35%).

Что влияет на динамику цен

В общем цены на нефть упали на последней торговой сессии из-за заявления российского чиновника, который уменьшил перспективу дальнейшего сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК+. Встреча нефтяного картеля, где будут обсуждать вопросы, намечена на следующую неделю.

Важно! К тому же, последние публичные заявления представителей из стран, входящих в ОПЕК+, были очень противоречивыми. Поэтому из-за этого сложнее прогнозировать результаты предстоящей встрече.

Напомним, что за последние несколько недель объемы поставки из стран ОПЕК+ и Канады стали меньше. Кроме того, Международное энергетическое агентство ожидает, что спрос будет опережать предложение на 2 миллиона баррелей в день во второй половине 2023 года. Эксперты считают, что 60% этого рост придется именно на Китай.