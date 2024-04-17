Китай та США переважили ризики з Близького Сходу: як реагує ринок нафти

Нафта повернулася до знецінення через комбінацію факторів, які пов'язані з двома першими економіками світу. Про головні зміни на ринку нафту – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта на ринку

У середу, 17 квітня, нафта Brent почала торгову сесію із ціною на рівні 89,46 долара за барель. Сировина подешевшала на 57 центів або на 0,62%.

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Нафта WTI подешевшала на 63 центи або на 0,74%. Вартість американської нафти наразі коливається на рівні 84,73 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 89,66 долара за барель (- 0,40%)

Контракти WTI торгуються за ціною 84,94 долара за барель (- 0,49%).

Чому нафта падає в ціні

У першому кварталі 2024 року вартість нафти суттєво зросла

Нафта продовжує дешевшати у середу, оскільки побоювання щодо глобального попиту. Річ у тому, що у Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі, зафіксували слабкий економічний імпульс.

Також на ринок впливає ймовірність збільшення комерційних запасів у США. Ці два фактори переважили побоювання щодо пропозиції, які виникли на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, інформує видання Reuters.