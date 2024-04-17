Сколько стоит нефть на рынке

В среду, 17 апреля, нефть Brent начала торговую сессию с ценой на уровне 89,46 доллара за баррель. Сырье подешевело на 57 центов или на 0,62%.

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Нефть WTI подешевела на 63 цента или на 0,74%. Стоимость американской нефти сейчас колеблется на уровне 84,73 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 89,66 доллара за баррель (- 0,40%)

Контракты WTI торгуются по цене 84,94 доллара за баррель (- 0,49%).

Интересно! В первом квартале 2024 года стоимость нефти существенно выросла.

Почему нефть падает в цене

Нефть продолжает дешеветь в среду, поскольку опасения относительно глобального спроса. Дело в том, что в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, зафиксировали слабый экономический импульс.

Также на рынок влияет вероятность увеличения коммерческих запасов в США. Эти два фактора перевесили опасения относительно предложения, которые возникли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, информирует издание Reuters.