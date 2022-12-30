Китай провокує знецінення нафти: на яких рівнях зупинилися ціни

Ціни на нафту падають другий день поспіль на тлі розвитку ситуацією з коронавірусом у Китаї, який є потужним імпортером сировини. Більше про зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 29 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,26 долара за барель. Сировина подешевшала на 1 долар або 1,2% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 78,40 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 1,13 долара або 0,7%, інформує Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,26 долара за барель (- 1,20%);

за барель (- 1,20%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,62 долара за барель ( + 0,28%).

Головні фактори впливу

Під час торгів важливу роль відігравала невизначеність щодо попиту. Річ у тому, що все більше країн розглядають можливість запровадження обмежень для туристів з Китаю, де є серйозні проблеми з коронавірусом.

Влада Піднебесної повідомила про скасування обмежень у країні після майже трьох років карантину. Проте новий сплеск захворюваності турбує світ та призводить до посилення правил для перетину кордону в деяких країнах. Нагадаємо, що Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти у світі, тому ця країна впливає на динаміку ринку.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: