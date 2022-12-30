Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 29 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 82,26 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1 доллар или 1,2% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 78,40 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 1,13 доллара или 0,7%, информирует Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,26 доллара за баррель (-1,20%);

за баррель (-1,20%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,62 доллара за баррель (+0,28%).

Главные факторы воздействия

В ходе торгов важную роль играла неопределенность спроса. Дело в том, что все большее число стран рассматривают возможность введения ограничений для туристов из Китая, где есть серьезные проблемы с коронавирусом.

Власти Поднебесной сообщили об отмене ограничений в стране после почти трех лет карантина. Однако новый всплеск заболеваемости беспокоит мир и приводит к усилению правил пересечения границы в некоторых странах. Напомним, что Китай – один из самых мощных импортеров нефти в мире, поэтому эта страна влияет на динамику рынка.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: