Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у четвер, 29 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,26 долара за барель. Сировина подешевшала на 1 долар або 1,2% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 78,40 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 1,13 долара або 0,7%, інформує Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 82,26 долара за барель (- 1,20%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,62 долара за барель ( + 0,28%).
Головні фактори впливу
Під час торгів важливу роль відігравала невизначеність щодо попиту. Річ у тому, що все більше країн розглядають можливість запровадження обмежень для туристів з Китаю, де є серйозні проблеми з коронавірусом.
Влада Піднебесної повідомила про скасування обмежень у країні після майже трьох років карантину. Проте новий сплеск захворюваності турбує світ та призводить до посилення правил для перетину кордону в деяких країнах. Нагадаємо, що Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти у світі, тому ця країна впливає на динаміку ринку.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup;
- Експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.