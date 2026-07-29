Як змінилися ціни на нафту

У середу, 29 липня, ціни на нафту піднялися майже на 3 долари за барель, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну Brent подорожчали на 2,70 долара (або 3,2%) – до 86,79 долара за барель .

. Ф'ючерси на американську West Texas Intermediate (WTI) зросли на 2,65 долара (або 3,3%) – до 81,91 долара за барель.

Чому здорожчала нафта

У середу США та Саудівська Аравія завдали ударів по угрупованнях в Іраку, звинувативши їх в дронових атаках на саудівські нафтові об'єкти.

Ці угруповання підтримують іранські сили. Однак Тегеран заявив, що Вашингтон "серйозно прорахувався", покладаючи на нього відповідальність за такі атаки.

Та лише за кілька годин до того американські військові повідомили, що запобігли несподіваній атаці Ірану на сили США в регіоні.

Всі ці події знизили очікування на швидку деескалацію в районі Перської затоки й вплинули на нафтовий ринок.

Нове зміцнення ринку відбулося після того, як США заявили, що перехопили несподівану атаку на своїх військових,

– зазначили аналітики нідерландського банку ING.

Додатково ціни на нафту підігрівають скорочення запасів сирої нафти у США та повідомлення, що OPEC+, ймовірно, із жовтня призупинить нарощування видобутку на три місяці.

Не слід забувати й про те, що судноплавство через ключовий маршрут постачання нафти з Перської затоки – Ормузьку протоку – залишається обмеженим.

Що прогнозують фахівці

Аналітики очікують різких коливань цін на нафту найближчим часом.

За прогнозами керівника відділу досліджень енергетичного ринку DBS Bank Сувро Саркара, ціни на Brent будуть у діапазоні 80 – 100 доларів за барель, оскільки війна на Близькому Сході то загострюється, то послаблюється.

Експерти вважають, що після заяв президента Дональда Трампа про готовність повернутися до дипломатичних переговорів з Іраном на початку тижня наразі ситуація лише погіршилася.

Ця серія переговорів, які то починаються, то зупиняються, означає, що повністю зняти блокаду Ормузької протоки поки що не вдається. Навіть у разі деескалації це може сформувати новий мінімальний рівень цін на нафту – близько 80 доларів за барель,

– упевнений Саркара.

Нагадаємо, у понеділок ціни на нафту опустилися до найнижчого рівня майже за тиждень після того, як у США повідомили, що Трамп вирішив тимчасово призупинити удари по Ірану.