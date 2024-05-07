Ціни на нафту знову зростають: чому фокус на подіях на Близькому Сході

Нафта продовжує зростати в ціні на тлі останніх новин з Близького Сходу. Один із найголовніших факторів впливу – конфлікт та переговори між Ізраїлем та ХАМАС.

Як змінилися ціни на нафту

У вівторок, 7 травня, нафта Brent подорожчала на 21 цент або 0,3%. Вартість еталонного бренду коливається на рівні 83,54 долара за барель.

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Водночас нафта WTI торгується на рівні 78,49 долара за барель. Ф'ючерси на американську сировину подорожчали всього на 1 цент, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,25 долара за барель (- 0,10%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,43 долара за барель (- 0,06%).

Які фактори впливають на ринок нафти

Попередній тиждень еталонні бренди нафти завершили із найбільшим спадом за останні три місяці. На динаміку на ринку нафти впливали новини із США.

У вівторок нафта зростає в ціні після того, як Ізраїль атакував місто Рафах у Секторі Гази, що на кордоні з Єгиптом. На цьому фоні переговори щодо припинення вогню наразі зависли.

У понеділок представники терористичної групи ХАМАС погодилися на пропозицію про тимчасове припинення вогню від посередників, проте Ізраїль заявив, що умови не відповідають його вимогам, і завдав атакував Рафах, плануючи продовжити переговори про угоду.

Ринковий стратег з IG додав, що зростання цін на нафту на відкритті торгів у вівторок свідчить про деякі перешкоди в переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За словами експерта, це змушує учасників ринку оцінювати геополітичну напруженість як таку, що потенційно може тривати довше.