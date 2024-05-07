Как изменились цены на нефть

Во вторник, 7 мая, нефть Brent подорожала на 21 цент или 0,3%. Стоимость эталонного бренда колеблется на уровне 83,54 доллара за баррель.

Интересно Центробанк страны из Азии покупает тонны золота: ее экс-президент высмеял имперскую логику Путина

В то же время нефть WTI торгуется на уровне 78,49 доллара за баррель. Фьючерсы на американское сырье подорожали всего на 1 цент, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,25 доллара за баррель (- 0,10%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,43 доллара за баррель (- 0,06%).

К теме! Предыдущую неделю эталонные бренды нефти завершили с самым большим спадом за последние три месяца. На динамику на рынке нефти влияли новости из США.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Во вторник нефть растет в цене после того, как Израиль атаковал город Рафах в Секторе Газа, что на границе с Египтом. На этом фоне переговоры о прекращении огня пока зависли.

В понедельник представители террористической группы ХАМАС согласились на предложение о временном прекращении огня от посредников, однако Израиль заявил, что условия не соответствуют его требованиям, и нанес атаковал Рафах, планируя продолжить переговоры о соглашении.

Рыночный стратег из IG добавил, что рост цен на нефть на открытии торгов во вторник свидетельствует о некоторых препятствиях в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По словам эксперта, это заставляет участников рынка оценивать геополитическую напряженность как такую, что потенциально может длиться дольше.