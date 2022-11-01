Нафта стрімко відновлює позиції на ринку й чому це залежить від Китаю

Марки нафти Brent та WTI відновили свої втрати за попередню сесію. Які очікування щодо Китаю відіграли тут важливу роль – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуальні дані про ціни на нафту

У вівторок, 1 листопада, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 95,24 долара. З початку сесії котирування цієї марки зросла в ціні на 0,43%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подорожчала на 0,55 долара.

Корисно Інвестиційний бум у світі: як почати та уникнути шахраїв

Паралельно контракти на американську нафту – West Texas Intermediate – коштують 88,45 долара за барель. Від початку торгів ця марка виросла в ціні на 2,22%. Тоді як порівняно з попереднім торговим днем, сировина подорожчала на 2,18 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 94,86 долара за барель (+ 0,20 долара);

за барель (+ 0,20 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,62 долара за барель (+ 2,03 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Китай продовжує залишатися важливим фактором впливу на ринку нафти. Під час сьогоднішніх торгів зіграли роль очікування, що в Піднебесній можуть відновити роботу після суворих обмежень, які запровадили через коронавірус.

Це має значення для ринку, адже саме Китай є одним із найбільших споживачів сировини у світі, пише Reuters. Котирування Brent та WTI відіграла позиції, які втратила під час попередньої торгової сесії.

Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів: