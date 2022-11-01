Актуальні дані про ціни на нафту
У вівторок, 1 листопада, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 95,24 долара. З початку сесії котирування цієї марки зросла в ціні на 0,43%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подорожчала на 0,55 долара.
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Паралельно контракти на американську нафту – West Texas Intermediate – коштують 88,45 долара за барель. Від початку торгів ця марка виросла в ціні на 2,22%. Тоді як порівняно з попереднім торговим днем, сировина подорожчала на 2,18 долара.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 94,86 долара за барель (+ 0,20 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,62 долара за барель (+ 2,03 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Китай продовжує залишатися важливим фактором впливу на ринку нафти. Під час сьогоднішніх торгів зіграли роль очікування, що в Піднебесній можуть відновити роботу після суворих обмежень, які запровадили через коронавірус.
Це має значення для ринку, адже саме Китай є одним із найбільших споживачів сировини у світі, пише Reuters. Котирування Brent та WTI відіграла позиції, які втратила під час попередньої торгової сесії.
Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.