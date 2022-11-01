Актуальные данные о ценах на нефть

Во вторник, 1 ноября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 95,24 доллара. С начала сессии котировка этой марки выросла в цене на 0,43%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем, сырье подорожало на 0,55 доллара.

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Параллельно контракты на американскую нефть – West Texas Intermediate – стоят 88,45 доллара за баррель. С начала торгов эта марка выросла в цене на 2,22%. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подорожало на 2,18 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,86 доллара за баррель (+0,20 доллара);

за баррель (+0,20 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,62 доллара за баррель (+2,03 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Китай продолжает оставаться важным фактором влияния на рынке нефти. В ходе сегодняшних торгов сыграли роль ожидания, что в Поднебесной могут возобновить работу после строгих ограничений, введенных через коронавирус.

Это важно для рынка, ведь именно Китай является одним из крупнейших потребителей сырья в мире, пишет Reuters. Котировки Brent и WTI отыграли позиции, которые потеряли во время предыдущей торговой сессии.

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