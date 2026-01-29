Яка ціна нафти 29 січня 2026 року?

Вартість нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics.

Читайте також Подорожчав на понад 1000 доларів за місяць: ціна на цей метал росте майже щодня

На момент написання публікації ціни, залежно від виробника, такі:

Нафта марки Brent – 70,66 долара за барель.

– 70,66 долара за барель. Американська нафта WTI – 65,20 долара за барель.

– 65,20 долара за барель. Російська Urals – 56,28 долара за барель

Що впливає на ціну нафти зараз?

Потрібно розуміти, що Іран є четвертим за величиною виробником ОПЕК. Загальний видобуток цієї країни за день складає 3,2 мільйона барелів, повідомляє Reuters.

Надзвичайне (ринкове) занепокоєння полягає в побічній шкоді, яку Іран може завдати своїм сусідам, або, можливо, ще більш показово, якщо він закриє Ормузьку протоку для 20 мільйонів барелів нафти на день, яка нею транспортується,

– вказав аналітик PVM Джон Еванс.

Тобто, атака США на Іран може спровокувати значні проблеми у нафтовій галузі. Наразі Трамп посилює тиск на Тегеран. Американський президент вимагає від іранського керівництва припинення ядерної програми. Відмітимо, що потенціал удару по Ірану збільшив геополітичну премію цін на нафту на 3 – 4 долари за барель.

Цікаво! На думку аналітиків, подальша геополітична ескалація може підняти ціни на Brent до 72 доларів за барель. Імовірно, це станеться протягом наступних 3 місяців.

Які ще фактори впливають на ціну нафти:

зменшення видобутку в США через шторм;

перезапуск нафтового родовища Тенгіз у Казахстані.

Збої в Казахстані (термінал КТК, форс-мажор на Тенгізському родовищі) призвели до зникнення значної кількості барелів на ринку, до того ж холодна погода в США, яка порушила, хоча й тимчасово, видобуток сирої нафти в США, і раптом ринок нафти став набагато напруженішим, ніж очікувалося,

– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

Що ще важливо знати про ринок нафти зараз?