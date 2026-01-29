Какая цена нефти 29 января 2026 года?

Стоимость нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics.

На момент написания публикации цены, в зависимости от производителя, следующие:

Нефть марки Brent – 70,66 доллара за баррель.

– 70,66 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 65,20 доллара за баррель.

– 65,20 доллара за баррель. Российская Urals – 56,28 доллара за баррель

Что влияет на цену нефти сейчас?

Нужно понимать, что Иран является четвертым по величине производителем ОПЕК. Общая добыча этой страны за день составляет 3,2 миллиона баррелей, сообщает Reuters.

Чрезвычайное (рыночное) беспокойство заключается в побочном вреде, который Иран может нанести своим соседям, или, возможно, еще более показательно, если он закроет Ормузский пролив для 20 миллионов баррелей нефти в день, которая ним транспортируется,

– указал аналитик PVM Джон Эванс.

То есть, атака США на Иран может спровоцировать значительные проблемы в нефтяной отрасли. Сейчас Трамп усиливает давление на Тегеран. Американский президент требует от иранского руководства прекращения ядерной программы. Отметим, что потенциал удара по Ирану увеличил геополитическую премию цен на нефть на 3 – 4 доллара за баррель.

Интересно! По мнению аналитиков, дальнейшая геополитическая эскалация может поднять цены на Brent до 72 долларов за баррель. Предположительно, это произойдет в течение следующих 3 месяцев.

Какие еще факторы влияют на цену нефти:

уменьшение добычи в США из-за шторма;

перезапуск нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане.

Сбои в Казахстане (терминал КТК, форс-мажор на Тенгизском месторождении) привели к исчезновению значительного количества баррелей на рынке, к тому же холодная погода в США, которая нарушила, хотя и временно, добычу сырой нефти в США, и вдруг рынок нефти стал гораздо более напряженным, чем ожидалось,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Что еще важно знать о рынке нефти сейчас?