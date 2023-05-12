Новий поворот на ринку нафти: від чого залежить вартість чорного золота

Нафта знову знецінюється, досягнувши мінімуму за тиждень. Для ринку важливу роль відіграють відразу кілька факторів. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 11 травня, нафта Brent подорожчали до 74,98 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,43 долара або 1,9%.

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Нафта, яка відома під брендом West Texas Intermediate, завершила торговий день з ціною на рівні 70,87 долара за барель. Вартість чорного золота з США знизилася на 1,69 долара або 2,3%, пише видання Reuters.

Згідно з Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 75,38 долара за барель (+ 0,53%);

за барель (+ 0,53%); Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 71,34 долара за барель (+ 0,66%).

Ключові фактори впливу

Ціни на нафту впали до мінімального рівня за тиждень, подешевшали в середньому на 2%. Перш за все політичне протистояння щодо цінової стелі, адже це провокує мандраж стосовно рецесії у найбільшого у світі споживача нафти.

З іншої сторони зростання кількості запитів на отримання допомоги з безробіття та слабкі економічні дані з Китаю також тиснуть на ринок нафти. Водночас долара США повернувся до зростання. Це призвело до подорожчання нафти для покупців, які використовують інші валюти.

Крім того, подальше підвищення базових ставок у світі може стати фактором тиску на попит на нафту, оскільки вартість позик зростає та впливає на економічне зростання. Нагадаємо, що минулого тижня ціни на сировину впали на понад 9% на тлі страхів щодо попиту на ринку.