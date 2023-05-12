Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 11 мая, нефть Brent подорожали до 74,98 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,43 доллара или 1,9%.

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Нефть, которая известна под брендом West Texas Intermediate, завершила торговый день с ценой на уровне 70,87 доллара за баррель. Стоимость черного золота из США снизилась на 1,69 доллара или 2,3%, пишет издание Reuters.

Согласно Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 75,38 доллара за баррель (+0,53%);

за баррель (+0,53%); В то время как сырье бренда WTI торгуется на уровне 71,34 доллара за баррель (+0,66%).

Ключевые факторы воздействия

Цены на нефть упали до минимального уровня за неделю, подешевели в среднем на 2%. Прежде всего политическое противостояние по отношению к ценовому потолку, ведь это провоцирует мандраж по поводу рецессии у крупнейшего в мире потребителя нефти.

С другой стороны, рост количества запросов на получение пособия по безработице и слабые экономические данные из Китая также давят на рынок нефти. В то же время доллар США вернулся к росту. Это привело к удорожанию нефти для покупателей, использующих другие валюты.

Кроме того, дальнейшее повышение базовых ставок в мире может стать фактором давления на спрос на нефть, поскольку стоимость ссуд растет и влияет на экономический рост. Напомним, что на прошлой неделе цены на сырье упали свыше 9% на фоне страхов по спросу на рынке.