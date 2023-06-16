Нафта різко злетіла в ціні: останні зміни на ринку

Під час торгів нафта стрімко подорожчала завдяки новим даними з Китаю. Хоча це не єдиний фактор, який відіграв важливу роль на ринку. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 15 червня 2023 року, нафта Brent завершила чергову день з ціною на рівні 75,67 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,47 долара або 3,4%.

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Нафта під брендом West Texas Intermediate виросла в ціні на 2,35 долара або 3,4%. Нафта торгувалася за ціною на рівні 70,62 долара за барель, повідомляє видання Reuters. Обидві вище згадані марки нафти досягли пікового рівня з 8 червня.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти марки Brent коштує 75,67 долара за барель (+ 3,37%);

за барель (+ 3,37%); Бренд WTI торгується на рівні 70,64 долара за барель (+ 0,03%).

Ключові фактори впливу на ринку нафти

Наприкінці тижня ціни на нафту різко зросли. Одна з головних причин – нові дані з Китаю, які свідчать про збільшення обсягів переробки сировини. Нагадаємо, що саме ця країна є найбільшим імпортером нафти у світі.

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль раніше наголошував, що саме Китай на сьогодні відіграє чи не найважливішу роль на ринку нафти. За його словами, від цього суттєво залежить динаміка цін на чорне золото.

Також нафта виграла від знецінення долара на ринку. Річ у тому, що слабші позиції американської валюти зменшують тиск на покупців нафти з іншими валютами. На цьому тлі може зрости попит на чорне золото. Також очікують, що цей показник буде зростити й у Китаї.