Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 15 июня 2023 года, нефть Brent завершила очередной день с ценой на уровне 75,67 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,47 доллара или 3,4%.

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Нефть под брендом West Texas Intermediate выросла в цене 2,35 доллара или 3,4 %. Нефть торговалась по цене на уровне 70,62 доллара за баррель, сообщает издание Reuters. Обе выше упомянутые марки нефти достигли пикового уровня с 8 июня.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти марки Brent стоит 75,67 доллара за баррель (+3,37%);

за баррель (+3,37%); Бренд WTI торгуется на уровне 70,64 доллара за баррель (+0,03%).

Ключевые факторы влияния на рынке нефти

В конце недели цены на нефть резко выросли. Одна из главных причин – новые данные из Китая, свидетельствующие об увеличении объемов переработки сырья. Напомним, что именно эта страна является крупнейшим импортером нефти в мире.