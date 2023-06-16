Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 15 червня 2023 року, нафта Brent завершила чергову день з ціною на рівні 75,67 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,47 долара або 3,4%.

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Нафта під брендом West Texas Intermediate виросла в ціні на 2,35 долара або 3,4%. Нафта торгувалася за ціною на рівні 70,62 долара за барель, повідомляє видання Reuters. Обидві вище згадані марки нафти досягли пікового рівня з 8 червня.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти марки Brent коштує 75,67 долара за барель (+ 3,37%);

за барель (+ 3,37%); Бренд WTI торгується на рівні 70,64 долара за барель (+ 0,03%).

Ключові фактори впливу на ринку нафти

Наприкінці тижня ціни на нафту різко зросли. Одна з головних причин – нові дані з Китаю, які свідчать про збільшення обсягів переробки сировини. Нагадаємо, що саме ця країна є найбільшим імпортером нафти у світі.