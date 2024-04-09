Близький Схід знову виходить на перший план: як це впливає на вартість нафти

Нафта знову повернулася до зростання на тлі ризиків розширення конфлікту на Близькому Сході. Про головні коливання та зміни – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася вартість нафти на ринку

У вівторок, 9 квітня, нафта Brent починає торговий день з ціною на рівні 90,52 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 14 центів з початку торгів.

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Нафта WTI подорожчала на 10 центів. Вартість американської нафти коливається на рівні 86,53 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Нагадаємо, що попередню торгову сесію обидві марки нафти завершили із незначним спадом. Зокрема, нафта Brent дешевшала вперше за п'ять сесій, а WTI – за сім.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 90,53 долара за барель (+ 0,17%)

Контракти WTI торгуються за ціною 86,56 долара за барель (+ 0,15%).

Чому нафта дешевшає на ринку

У першому кварталі 2024 року вартість нафти суттєво зросла . Тоді як за останній тиждень ціни на нафту додали в ціні понад 4%.

Нафта повернулася до зростання, адже дуже швидко тануть надії, що переговори між Ізраїлем та ХАМАС призведуть до припинення вогню у Газі. На цьому фоні, остерігаються, що затяжний конфлікт може потенційно порушити постачання сировини з регіону на Близькому Сході, який має ключове значення для ринку, інформує видання Reuters.

Крім того, без припинення конфлікту існує серйозний ризик залучення до нього інших країн. Перш за все йдеться про Іран, який підтримує ХАМАС і є третім за величиною виробником нафти в ОПЕК. Також на ринку стежать за тим, що Іран пообіцяв помститися Ізраїлю за атаку на своє консульство у Сирії.