Заява Трампа щодо Ірану спричинила нове падіння цін на нафту

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Скільки коштує "чорне золото"

Уранці понеділка, 9 листопада, за даними Reuters, котирування були такими:

ф'ючерси на еталонну марку Brent подешевшали на 1,65 долара, або 1,7%, – до 96,67 долара за барель ;

подешевшали на 1,65 долара, або 1,7%, – ; натомість ф'ючерси на американський сорт WTI подешевшали на 0,96 долара, або 1%, – до 89,87 долара за барель.

Річ у тім, що напередодні Трамп заявив про низьку ймовірність нових ударів по Ірану, якщо переговори щодо завершення війни просуватимуться. І хоча після проміжних виборів до Конгресу США президент натякав на можливе відновлення атак, ознак підготовки масштабної військової операції наразі немає.

До слова, ситуацію прокоментувала засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet Суґандха Сачдева, звернувши увагу на розбіжність між очікуваннями інвесторів і реальним перебігом перемовин щодо Близького Сходу.

Ймовірно, нафтовий ринок уже закладає у ціни відносно оптимістичний сценарій деескалації, хоча всеосяжної угоди між Вашингтоном і Тегераном досі немає– зазначила експертка.

Без суттєвого дипломатичного прориву й повноцінного відновлення судноплавства в регіоні геополітичні ризики й надалі впливатимуть на ціну "чорного золота", а найближчим орієнтиром для Brent нібито залишатимуться 93 долари за барель.

Натомість головний аналітик KCM Trade Тім Ватерер назвав нові коментарі американського президента "більш виваженими", проте зауважив, що учасники ринку поки не знають, чи свідчать такі заяви про довгострокову зміну підходу США до конфлікту після виборів, чи лише про тимчасове пом'якшення риторики.

Що ще впливає на нафтовий ринок

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Обидві сторони конфлікту повідомили про атаки на судна поблизу Ормузької протоки, а єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про напад на офіси Saudi Aramco в Ер-Ріяді.

Водночас у JPMorgan попереджають про ризик надлишку нафти через відновлення постачань із регіону, зростання видобутку в інших країнах і слабкий попит. За оцінками аналітиків, у вересні світова пропозиція перевищувала споживання на 1,1 мільйона барелів на добу, а в жовтні – вже на 1,4 мільйона.