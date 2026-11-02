Ціна нафти відреагувала на мирні переговори щодо Близького Сходу

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Скільки коштує "чорне золото" тепер

У понеділок, 2 листопада, світові ціни на нафту знизилися приблизно на 6% на тлі надій щодо припинення війни між США, Ізраїлем та Іраном, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну марку Brent подешевшали аж на 6,78 долара – до 106,65 долара за барель ;

; а ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 6,37 долара – до 97,75 долара за барель.

Головним приводом стало повідомлення про консультації між посадовцями з Тегерана та катарськими посередниками щодо зупинки бойових дій. За словами співрозмовника ЗМІ, перемовини тривали кілька днів, а нині сторони обговорюють проєкт можливої угоди. Не виключено й проведення наступної зустрічі.

Окрім того, іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що верховний лідер країни надав уряду "певні повноваження" для мирного врегулювання конфлікту: чиновники "намагатимуться розв'язати проблему шляхом діалогу".

Нафтовий ринок досі надзвичайно чутливо реагує на кожне повідомлення з Близького Сходу. Якщо минулого тижня побоювання неминучої ескалації підштовхували ціни вгору, то на початку цього вони різко знизилися на тлі продовження дипломатичних переговорів– зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

До слова, наприкінці жовтня ціна Brent сягнула найвищого рівня за останні шість місяців на тлі очікувань, що конфлікт може загостритися після виборів у США. Голосування відбудеться вже у вівторок, 3 листопада, а доти на котирування продовжують впливати ризики перебоїв із постачанням сировини, зокрема через почастішання атак на танкери в Ормузькій протоці останнім часом.

Тож аналітики не виключають нового подорожчання "чорного золота". Наприклад, у Goldman Sachs припустили, що бенчмарк сягне 140 доларів за барель у 2027 році, якщо видобуток у країнах Перської затоки залишатиметься на 3,5 мільйона барелів на добу нижчим за середній рівень 2025 року. Також експерти наголошують на пошкодженні нафтової інфраструктури та тривалому збереженні премії за ризик.