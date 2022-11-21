Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у понеділок, 21 листопада, нафта Brent торгується за ціною на рівні 83,56 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування впали на 4,63%.
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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 76,04 долара за барель. За день сировина подешевшала на 5,04%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 83,44 долара за барель;
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,14 долара за барель.
Як Китай та долар впливають на ринок нафти
Вартість нафти суттєво впала через побоювання щодо попиту на пальне у Китаї. Ще один фактор впливу посилення позицій долара США на ринку. Водночас страхи щодо обсягів пропозиції на ринку відступили. Загалом під час торгів у понеділок зафіксували спад до мінімуму майже за 2 місяці, згідно з даними Reuters.
Вартість еталонної марки нафти Brent впала нижче 85 доларів за барель вперше з вересня 2022 року. Тут важливу роль відіграли новини про те, що в ОПЕК+ обговорюють можливість збільшення обсягів видобування нафти на 500 тисяч барелів напередодні введення в дію ембарго на російську сировину в ЄС, пише Bloomberg.
Позиції експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.