Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у понеділок, 21 листопада, нафта Brent торгується за ціною на рівні 83,56 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування впали на 4,63%.

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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 76,04 долара за барель. За день сировина подешевшала на 5,04%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 83,44 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,14 долара за барель.

Як Китай та долар впливають на ринок нафти

Вартість нафти суттєво впала через побоювання щодо попиту на пальне у Китаї. Ще один фактор впливу посилення позицій долара США на ринку. Водночас страхи щодо обсягів пропозиції на ринку відступили. Загалом під час торгів у понеділок зафіксували спад до мінімуму майже за 2 місяці, згідно з даними Reuters.

Важливо! Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.

Вартість еталонної марки нафти Brent впала нижче 85 доларів за барель вперше з вересня 2022 року. Тут важливу роль відіграли новини про те, що в ОПЕК+ обговорюють можливість збільшення обсягів видобування нафти на 500 тисяч барелів напередодні введення в дію ембарго на російську сировину в ЄС, пише Bloomberg.

Позиції експертів щодо цін на нафту: