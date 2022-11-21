Індекс долара США демонструє позитивну динаміку на ринку. Важливу роль має ситуація з коронавірусом у Китаї.

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Тож це призвело до нових обмежень та вплинуло на настрої інвесторів у світі. На фоні цього, американська національна валюта зміцнила свій статус безпечної гавані на період нестабільності, пише Reuters.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у понеділок, 21 листопада, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 107,74, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,76%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

Додамо, що у листопаді також зафіксували найбільше дводенне падіння котирувань Індексу долара США за майже 14 років. Тоді факторами впливу були новини про послаблення коронавірусних обмежень у Китаї та нові дані щодо інфляції у США.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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