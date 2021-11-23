Ціни на нафту впадуть: США розконсервують 50 мільйонів барелів з резервів

Президент США Джо Байден анонсував вивільнення нафти зі стратегічних резервів США. Таким чином сподіваються знизити ціни на пальне і зупинити різкий ріст цін на ринку сирої нафти.

Нинішня ситуація із ростом цін становить загрозу для відновлення світової економіки, вважають у Білому домі.

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Вивільнення з резервів

США готується до продажу 50 мільйонів барелів нафти в найближчі місяці зі стратегічних запасів. Країна робитиме це спільно з Китаєм, Індією, Японією, Південною Кореєю та Великою Британією.

Причини рішення

Рішення прийняли після того, як Саудівська Аравія, Росія та інші члени групи експортерів нафти ОПЕК+ вкотре відхилили прохання США збільшити обсяги видобутку нафти.

Що відомо про ОПЕК+ Це країни-експортери нафти. Коли пандемія коронавірусу у 2020 році поширилася світом, ціни на нафту стрімко впали. Через це члени ОПЕК+ домовилися обмежити видобуток нафти. Але зараз попит на нафту відновився, а ціни сягнули своїх рекордних позначок – вищих, ніж були до пандемії. Проте ОПЕК+ не поспішає повертатися до допандемічних обсягів видобування. Це і підганяє ціни вгору.

Вартість нафти

Нафта марки Brent коштує 79,79 долара за барель, за даними Market Watch.

коштує 79,79 долара за барель, за даними Market Watch. Водночас нафта марки WTI коштує 76,64 долара за барель.

Президент Байден переконаний, що вивільнення такого обсягу нафти допоможе боротися з інфляцією, яка рекордно зростає не лише у США, але й у всьому світі. Адже високі ціни на енергоносії призводять до вищих цін на всі товари та послуги.

Інфляція у світі