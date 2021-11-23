Нынешняя ситуация с ростом цен представляет угрозу восстановлению мировой экономики, считают в Белом доме.

На тему Нефть на пути к важной вершине: какие перспективы для инвесторов это открывает

Высвобождение из резервов

США готовятся к продаже 50 миллионов баррелей нефти в ближайшие месяцы из стратегических запасов. Страна будет делать это совместно с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией.

Причины решения

Решение приняли после того, как Саудовская Аравия, Россия и другие члены группы экспортеров нефти ОПЕК+ снова отклонили просьбу США увеличить объемы добычи нефти.

Что известно об ОПЕК+ Это страны-экспортеры нефти. Когда пандемия коронавируса в 2020 году распространилась по миру, цены на нефть стремительно упали. Поэтому члены ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти. Но сейчас спрос на нефть возобновился, а цены достигли своих рекордных отметок – выше, чем были до пандемии. Однако ОПЕК+ не спешит возвращаться к допандемическим объемам добычи. Это и подгоняет цены вверх.

Стоимость нефти

Нефть марки Brent стоит 79,79 доллара за баррель, по данным Market Watch .

В то же время нефть марки WTI стоит 76,64 доллара за баррель.

Президент Байден убежден, что высвобождение такого объема нефти поможет бороться с инфляцией, рекордно растущей не только в США, но и во всем мире. Ведь высокие цены на энергоносители приводят к более высоким ценам на все товары и услуги.

Инфляция в мире