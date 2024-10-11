Світовий ринок нафти

У п'ятницю, 11 жовтня, нафта зафіксувала певний спад. Проте сировина все ще на шляху до другого поспіль тижня приросту, пише Reuters. Наразі інвестори оцінюють вплив потужного урагану на попит у США. Нагадаємо, американці оговтуються від урагану Мілтон.

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Крім того, інвестори враховують сигнали з Близького Сходу. Зокрема, йдеться про можливі перебої з постачанням сировини, якщо Ізраїль атакує іранські нафтові об'єкти.

Ціни на нафту: останні зміни

Нафта Brent подешевшала на 94 центи або на 1,2%. Сировина торгується на рівні 78,46 долара за барель. Водночас нафта WTI втратила в ціні 86 центів або 1,1%. Американська сировина наразі коштує 74,99 долара за барель.

Важливо! Середня ціна для нафти за 200 днів для нафти Brent становить 81,68 долара за барель. Тоді як сировина WTI за аналогічний період торгувалася на рівні 77,36 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: