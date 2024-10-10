Курс валют в Україні

Вартість іноземних валют можна дізнатися у банках, небанківських установах, офіційному сайті НБУ та завдяки різним порталам, які пишуть про економіку та курси валют, інформує 24 Канал. Як правило, курс валюти визначається ринковими силами.

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Проте в Україні з лютого 2022 року ситуація на валютному ринку особлива, оскільки НБУ був вимушений оперативно реагувати на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, аби стабілізувати ситуацію.

До теми! Наразі в Україні діє режим керованої гнучкості на валютному ринку. Це означає, що НБУ головний гравець на ринку й контролює пару долар – гривня, згладжуючи надмірні коливання.

Скільки коштує долар

У Нацбанку додали, що банки та небанківські установи мають приймати усі долари, які пройшли перевірку на справжність, а також не мають ознак значного зношення або пошкодження. Для обміну валюти жодної ролі не відіграє ні рік випуску купюр, ні їхній номінал. Ба більше, фінансові установи не мають права встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом. Також нагадаємо, що дійсні усі долари, які були випущені з 1914 року.

10 жовтня 2024 року НБУ встановив курс долара США на рівні 41,19 гривні. Водночас середній курс американської валюти у банках України коливається на рівні 41,05 гривні (купівля) – 41,50 гривні (продаж), згідно з даними "Мінфіну". Обмін валюти відбувається за поточним курсом валют на ринку.