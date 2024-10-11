Мировой рынок нефти

В пятницу, 11 октября, нефть зафиксировала определенный спад. Однако сырье все еще на пути ко второй подряд неделе прироста, пишет Reuters. Сейчас инвесторы оценивают влияние мощного урагана на спрос в США. Напомним, что, американцы оправляются от урагана Милтон.

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Кроме того, инвесторы учитывают сигналы с Ближнего Востока. В частности, речь идет о возможных перебоях с поставками сырья, если Израиль атакует иранские нефтяные объекты.

Цены на нефть: последние изменения

Нефть Brent подешевела на 94 цента или на 1,2%. Сырье торгуется на уровне 78,46 доллара за баррель. В то же время нефть WTI потеряла в цене 86 центов или 1,1%. Американское сырье сейчас стоит 74,99 доллара за баррель.

Важно! Средняя цена для нефти за 200 дней для нефти Brent составляет 81,68 доллара за баррель. Тогда как сырье WTI за аналогичный период торговалась на уровне 77,36 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: