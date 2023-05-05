Останні зміни на ринку нафти

У четвер, 4 травня, ф'ючерси на нафту Brent подорожчали до 72,50 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 0,17 долара або 0,24%.

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Натомість нафта, яка відома під брендом West Texas Intermediate, завершила день з ціною на рівні 68,56 долара за барель. Вартість американської сировини подешевшала на 4 центи або 0,06%, пише видання Reuters. Загалом у рамках торгової сесії барель нафти WTI мінімально коштував 63,64 долара. Це найменша ціна з грудня 2021 року.

Згідно з Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 72,51 долара за барель (+ 0,25%);

за барель (+ 0,25%); Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 68,56 долара за барель (- 0,06%).

Ключові фактори впливу

Загалом за день вартість нафти майже не змінилася після рішення Європейського центрального банку сповільнити темпи підвищення базової ставки. Навіть попри це за останні дні ціни на сировину впали на понад 9%. Усе через побоювання щодо попиту на ринку.

Для прикладу, на цьому тижні ринок отримав дані про ознаки слабкого зростання виробничого сектору у Китаї. Саме ця країна є найбільшим імпортером нафти у світі. До того ж у центрі уваги побоювання щодо першої економіки світу – США.