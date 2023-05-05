Последние изменения на рынке нефти

В четверг, 4 мая, фьючерсы на нефть Brent подорожали до 72,50 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 0,17 доллара или 0,24%.

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Нефть, известная под брендом West Texas Intermediate, завершила день с ценой на уровне 68,56 доллара за баррель. Стоимость американского сырья подешевела на 4 цента или 0,06%, пишет издание Reuters. В целом в рамках торговой сессии баррель нефти WTI минимально стоил 63,64 доллара. Это самая низкая цена с декабря 2021 года.

Согласно Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 72,51 доллара за баррель (+0,25%);

за баррель (+0,25%); В то время как сырье бренда WTI торгуется на уровне 68,56 доллара за баррель (-0,06%).

Ключевые факторы воздействия

В целом, за день стоимость нефти почти не изменилась после решения Европейского центрального банка замедлить темпы повышения базовой ставки. Даже несмотря на это, за последние дни цены на сырье упали более чем на 9%. Все из-за опасений спроса на рынке.

Например, на этой неделе рынок получил данные о признаках слабого роста производственного сектора в Китае. Именно эта страна является крупнейшим импортером нефти в мире. К тому же в центре внимания опасения по поводу первой экономики мира – США.