Що відбувається на ринку нафти

Нафта завершила черговий тиждень на ринку із суттєвим зростанням. Обидві еталонні бренди нафти зросли в ціні. Ба більше, таку динаміку фіксують другий тиждень поспіль.

Цікаво Дизайн не змінювали понад 60 років: як виглядає 1 долар США

Ринок нафти відреагував зростанням на важливі сигнали з США, пише видання Reuters. Річ у тому, що останні економічні звіти посилили оптимізм щодо попиту на нафту в країні, яка споживає найбільші обсяги сировини у світі. Йдеться саме про США.

Скільки коштує нафта

За тиждень нафта Brent подорожчала на 1,5%. За аналогічний період американська нафта WTI зросла в ціні приблизно на 1,3%. Додамо, що під час торгів у п'ятницю, 16 серпня, обидва еталонні бренди нафти зафіксували спад.

Зокрема, нафта Brent подешевшала на 0,15 долара або на 0,19%. Сировина завершила торговий день з ціною на рівні 80,89 долара за барель. Тоді як сировина West Texas Intermediate втратила в ціні 0,25 долара або 0,32%. На момент закриття торгів американська нафта торгувалася на рівні 77,91 долара за барель.