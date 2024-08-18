Что происходит на рынке нефти

Нефть завершила очередную неделю на рынке с существенным ростом. Оба эталонные бренды нефти выросли в цене. Более того, такую динамику фиксируют вторую неделю подряд.

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Рынок нефти отреагировал ростом на важные сигналы из США, пишет издание Reuters. Дело в том, что последние экономические отчеты усилили оптимизм относительно спроса на нефть в стране, которая потребляет наибольшие объемы сырья в мире. Речь идет именно о США.

Сколько стоит нефть

За неделю нефть Brent подорожала на 1,5%. За аналогичный период американская нефть WTI выросла в цене примерно на 1,3%. Добавим, что во время торгов в пятницу, 16 августа, оба эталонные бренды нефти зафиксировали спад.

В частности, нефть Brent подешевела на 0,15 доллара или на 0,19%. Сырье завершило торговый день с ценой на уровне 80,89 доллара за баррель. Тогда как сырье West Texas Intermediate потеряло в цене 0,25 доллара или 0,32%. На момент закрытия торгов американская нефть торговалась на уровне 77,91 доллара за баррель.