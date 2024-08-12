Нафта суттєво подорожчала за тиждень

За тиждень вартість нафти Brent зросла в ціні на 3,5%, тоді як американська нафта WTI подорожчала на ринку на понад 4%. Еталонні бренди нафти завершили тиждень з цінами на рівні 79,66 долара за барель та 76,84 долара за барель відповідно.

Варте уваги Один із найбільших банків України запустив нову функцію для своїх клієнтів

Нафта подорожчала завдяки позитивним економічним даним, а також сигналам від Федеральної резервної системи США про ймовірне зниження процентних ставок уже у вересні. На цьому тлі ослабли побоювання щодо попиту, тоді як страх відносно збільшення географії конфлікту на Близькому Сході, які продовжує посилювати ризики для пропозиції.

У BOK Financial додали, що наразі ринок нафти перебуває у режимі відновлення, адже геополітична напруженість все ще здається позитивним фактором, при цьому побоювання щодо рецесії трохи вщухли.