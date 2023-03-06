Нафта знову зростає в ціні: від чого залежить вартість Brent та WTI

Нафта починає тиждень зі зростання після енергетичної конференції у США. Китай залишається важливим фактором впливу. Про останні зміни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у понеділок, 6 березня 2023 року, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 86,18 долара за барель. Загалом за день сировина подорожчала на 0,35 долара або 0,4%.

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Американська нафта під брендом West Texas Intermediate завершила черговий торговий день з ціною на рівні 80,46 долара за барель. Загалом марка чорного золота подорожчала під торгової сесії на 0,78 долара або 1%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 86,27 долара за барель (+ 0,51%);

за барель (+ 0,51%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 80,46 долара за барель (+ 0,98%).

Ключові фактори впливу

Загалом нафта почала новий тиждень зі зростання, нівелювавши попередні втрати. Цьому сприяли надії щодо попиту на сировину у Китаї, який є одним із ключових імпортерів у світі. Це була одна з тем обговорення топменеджерів на енергетичної конференції у Х'юстоні. Вони також приділили увагу питанню скорочення пропозиції сировини на ринку, повідомляє Reuters.

Прогнози від експертів на 2023 рік: