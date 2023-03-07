Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у понеділок, 6 березня 2023 року, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 86,18 долара за барель. Загалом за день сировина подорожчала на 0,35 долара або 0,4%.
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Американська нафта під брендом West Texas Intermediate завершила черговий торговий день з ціною на рівні 80,46 долара за барель. Загалом марка чорного золота подорожчала під торгової сесії на 0,78 долара або 1%, пише видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 86,27 долара за барель (+ 0,51%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 80,46 долара за барель (+ 0,98%).
Ключові фактори впливу
Загалом нафта почала новий тиждень зі зростання, нівелювавши попередні втрати. Цьому сприяли надії щодо попиту на сировину у Китаї, який є одним із ключових імпортерів у світі. Це була одна з тем обговорення топменеджерів на енергетичної конференції у Х'юстоні. Вони також приділили увагу питанню скорочення пропозиції сировини на ринку, повідомляє Reuters.
Прогнози від експертів на 2023 рік:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.