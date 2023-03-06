Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в понедельник, 6 марта 2023 года, нефть Brent торговалась по цене на уровне 86,18 доллара за баррель. В целом за день сырье подорожало на 0,35 доллара или 0,4%.

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Американская нефть под брендом West Texas Intermediate завершила очередной торговый день с ценой на уровне 80,46 доллара за баррель. В общем, марка черного золота подорожала под торговой сессии на 0,78 доллара или 1%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,27 доллара за баррель (+0,51%);

за баррель (+0,51%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,46 доллара за баррель (+0,98%).

Ключевые факторы воздействия

В общем нефть начала новую неделю с роста, нивелировав предыдущие потери. Этому способствовали надежды на спрос на сырье в Китае, который является одним из ключевых импортеров в мире. Это была одна из тем обсуждения топ-менеджеров на энергетической конференции в Хьюстоне. Они также уделили внимание вопросу сокращения предложения сырья на рынке, сообщает Reuters.

Прогнозы от экспертов на 2023 год: