Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в понедельник, 6 марта 2023 года, нефть Brent торговалась по цене на уровне 86,18 доллара за баррель. В целом за день сырье подорожало на 0,35 доллара или 0,4%.
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Американская нефть под брендом West Texas Intermediate завершила очередной торговый день с ценой на уровне 80,46 доллара за баррель. В общем, марка черного золота подорожала под торговой сессии на 0,78 доллара или 1%, пишет издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,27 доллара за баррель (+0,51%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,46 доллара за баррель (+0,98%).
Ключевые факторы воздействия
В общем нефть начала новую неделю с роста, нивелировав предыдущие потери. Этому способствовали надежды на спрос на сырье в Китае, который является одним из ключевых импортеров в мире. Это была одна из тем обсуждения топ-менеджеров на энергетической конференции в Хьюстоне. Они также уделили внимание вопросу сокращения предложения сырья на рынке, сообщает Reuters.
Прогнозы от экспертов на 2023 год:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.