Скільки коштує барель нафти

Під час торгів у середу, 15 травня, марка нафти Brent додала в ціні 51 цент або 0,6%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 82,89 долара за барель.

Варте уваги Обіцянка за 1 мільярд доларів: про що Трамп говорив з керівниками нафтових компаній

Тоді як американська нафта WTI подорожчала на 55 центів або 0,7% до 78,57 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,84 долара за барель (+ 0,56%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,51 долара за барель (+ 0,63%).

Головні фактори впливу на ринку

На ринку нафти знову фіксують зростання ціні, оскільки очікують на зростання попиту. Цьому сприяє послаблення позицій долара США. Крім того, в останньому звіті вказали про скорочення запасів нафти й бензину в США.

Також у середу очікують на нові дані про інфляції у США, які можуть допомогти зрозуміти, чи перейде Федеральний резерв до зниження процентних ставок пізніше цього року, що може стимулювати економіку та посилити попит на пальне.