Сколько стоит баррель нефти
Во время торгов в среду, 15 мая, марка нефти Brent прибавила в цене 51 цент или 0,6%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 82,89 доллара за баррель.
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Тогда как американская нефть WTI подорожала на 55 центов или 0,7% до 78,57 доллара за баррель, согласно данным Reuters.
Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,84 доллара за баррель (+0,56%)
- Контракты WTI торгуются по цене 78,51 доллара за баррель (+0,63%).
Главные факторы влияния на рынке
На рынке нефти снова фиксируют рост цены, поскольку ожидают роста спроса. Этому способствует ослабление позиций доллара США. Кроме того, в последнем отчете указали о сокращении запасов нефти и бензина в США.
Также в среду ожидают новые данные об инфляции в США, которые могут помочь понять, перейдет ли Федеральный резерв к снижению процентных ставок позже в этом году, что может стимулировать экономику и усилить спрос на топливо.