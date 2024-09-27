Что происходит на рынке нефти

В пятницу, 27 сентября, нефть начала "отыгрывать" потери на рынке. В то же время это не меняет то, что эталонные бренды нефти все еще остались на пути к недельному падению. Инвесторы взвешивают влияние сразу нескольких факторов на рынок нефти, согласно данным Reuters.

Интересно Саудовская Аравия готовится к серьезной борьбе за рынки сбыта нефти

Речь идет об ожидании увеличения объемов добычи нефти от Ливии и стран ОПЕК+ и мощные экономические стимулы в Китае, который является крупнейшим импортером сырья в мире.

Сколько стоит баррель нефти

Цена нефти Brent выросла на 15 центов или на 0,21%. Сырье торгуется на уровне 71,75 доллара за баррель. В то же время нефть WTI подорожала на 18 центов или на 0,27%. Американское сырье стоит 67,85 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: