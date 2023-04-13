Вартість американської марки нафти зросла до максимуму за 5 місяців

Ціни на нафту істотно зросли під час останньої торгової сесії. Важливу роль для ринку відіграли нові дані про економічну ситуацію у США. Про актуальну вартість найвідоміших марок нафти та ключові фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У середу, 12 квітня, марка нафти Brent завершила торговий день з ціною на рівні 87,33 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 1,72 долара або на 2,01%. Це максимальна ціна з кінця січня.

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Паралельно американська нафта, яка відома під брендом West Texas Intermediate, торгувалася на рівні 83,26 долара за барель. Від старту торгів сировина подешевшала на 1,73 долара або 2,1%, повідомляє видання Reuters. Ця марка чорного золота досягла найвищого цінового рівня за 5 місяців.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Нафта Brent торгувалася на рівні 87,22 долара за барель (+ 1,88%);

за барель (+ 1,88%); Барель WTI коштував 83,26 долара за барель (+ 2,12%).

Ключові фактори вплину на ринку

У середньому під час торгової сесії ціни на нафту виросли на понад 2%. Головна причина – це слабші, ніж очікували дані щодо інфляції у першій економіці світу. Йдеться про США. На цьому фоні зросли очікування, що агресивна монетарна політика американського центрального банку підходить до завершення.

До теми! Долар США зафіксував різке падіння після публікації даних по інфляції. Знецінення американської валюти робить нафту дешевшої для покупців, які використовують інші грошові одиниці. Додамо, що Індекс долара США втрачав позиції на ринку протягом останніх днів, очікуючи саме на нові дані по інфляції у країні, адже це один із важливих факторів впливу.

Нагадаємо, що на минулому тижні держави-члени ОПЕК+ ухвалили рішення про зменшення обсягів видобування нафти. Загалом йдеться про скорочення на 1,6 мільйона барелів на день до кінця 2023 року. Після цього вартість сировини зросла відразу на 8%.