Останні зміни під час торгів

Під час торгів у середу, 12 квітня 2023 року, Індекс долара США впав на 0,15% до 102,05, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 101,99 – 102,16.

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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;

Це рекордне значення за 20 років; Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,57, повідомляє видання CNBC.

Аналітики з компанії MPS, яка виборола перше місце у рейтингу найточніших прогнозів у першому кварталі 2023 року від Bloomberg, очікують, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%.

Що впливає на долар США

Долар демонструє негативну динаміку на ринку напередодні оприлюднення нових даними про Індекс споживчих цін. Нагадаємо, що звіт мають опублікувати пізніше 12 квітня.

Ця інформація, найімовірніше, дасть певні підказки щодо того, яким може бути наступний крок американського центрального банку, пише CNBC. Додамо, що у 2022 році Індекс долар США подорожчав до найвищого рівня за 20 років. В тому числі цьому сприяла агресивна монетарна політика Федерального резерву.

Актуальна динаміка інших валют:

Євро подорожчало на 0,1% проти долара. Минулого тижня ця валюта досягнула максимального рівня за місяць, повідомляє Reuters ;

проти долара. Минулого тижня ця валюта досягнула максимального рівня за місяць, повідомляє Reuters Водночас британський фунт трохи подешевшав, проте грошова одиниця не відійшла далеко від пікового рівня за 10 місяців.