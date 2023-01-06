Нафта знову дорожчає після найбільшого обвалу за 30 років

Ціни на нафту повернулися до зростання після серйозного обвалу на початку року. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 5 січня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 78,69 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,85 долара або 1,1% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 73,67 долара за барель. З початку торгового дня сировина виросла в ціні на 0,83 долара або 1,2%, інформує Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 78,84 долара за барель (+ 1,28%);

за барель (+ 1,28%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 73,67 долара за барель ( + 1,14%).

Головні фактори впливу

Під час торгів ціни на нафту зросли в середньому на 1% після найбільшого дводенного спаду за останні 30 років. Дані у США свідчать про скорочення обсягів запасів, що штовхає вартість нафти вгору. Паралельно низка економічних викликів стримує подорожчання сировини.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: